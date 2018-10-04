روسيا: اتهامات هولندا دعاية سلبية معد لها مسبقًا

اعتبرت الخارجية الروسية اتهامات هولندا لجهاز الاستخبارات الروسي، بمحاولة تنفيذ هجوم إلكتروني ضد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأنها “حملة دعائية سلبية ضدها”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، الخميس: “تم إبلاغ هولندا مرارًا بأن الحملات ضد روسيا، وادّعاءات وسائل الإعلام بتنفيذ هجوم إلكتروني، تسببت في إلحاق أضرار خطيرة بالعلاقات بين الجانبين”.

وأشارت إلى أن هولندا انتظرت 6 أشهر تقريبًا قبل أن تنشر المعلومات المتعلقة بطرد 4 مواطنين روس من البلاد.

وأضافت: “بدأت هولندا حملة دعائية سلبية جديدة معدًا لها سابقًا ضد روسيا”.

وفي وقت سابق اليوم، طردت هولندا 4 روس تزعم تبعيتهم لوكالة الاستخبارات الروسية؛ إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ هجمات إلكترونية؛ لقرصنة ملفات تخص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنج بيغيلفيلد: إن محاولات قرصنة ملفات “حظر الأسلحة الكيميائية” (مقرها مدينة لاهاي الهولندية) وقعت في أبريل/ نيسان الماضي”.

وأضافت أن المحاولات تم اعتراضها وإفشالها من قبل السلطات الهولندية بمساعدة بريطانيا.