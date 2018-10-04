هولندا تطرد 4 روس لاتهامهم بمحاولة اختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية‎

طردت هولندا، اليوم الخمييس، 4 روس تزعم تبعيتهم لوكالة الاستخبارات الروسية، إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ هجمات إلكترونية لقرصنة ملفات تخص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد، إن السلطات أحبطت في شهر أبريل/نيسان الماضي، محاولة من عملاء للمخابرات الروسية لاختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ودعت، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، روسيا للكف عن أنشطتها الإلكترونية التي تهدف لتقويض النظم الديمقراطية الغربية.

أشارت الوزيرة الهولندية أنّ هجمات الاستخبارات الروسية استهدفت أيضًا ملفات تتعلق بالتحقيق الدولي الذي تقوده هولندا، حول سقوط الطائرة الماليزية “ام اتش 17” فوق أوكرانيا.