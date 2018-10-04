شرطي مخمور يقتل اثنين من زملائه رميًا بالرصاص في إثيوبيا

أقدم شرطي على قتل اثنين من زملائه رميًا بالرصاص بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت هيئة فانا الإذاعية الإثيوبية.

وقال زينو جمال، قائد الشرطة الاتحادية، إن الشرطي الذي أطلق النار على زميليه قُتل بالرصاص كذلك، وأضاف أن المهاجم كان تحت تأثير الخمر.

ولم يذكر زينو أي دافع عرقي وراء إطلاق النار الذي يأتي بعد تصاعد أعمال العنف العرقية في البلاد.

وأكد سكان محليون أن الطرق أُغلقت في حي بولي حيث وقع إطلاق النار، لكنهم أضافوا أنه بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بدا أن الهدوء عاد إلى المنطقة.