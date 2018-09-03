شرطة إثيوبيا تحتجز 9 مراقبين جويين في مطار أديس أبابا

احتجزت الشرطة الإثيوبية، اليوم الإثنين، 9 من مراقبي الملاحة الجوية في مطار العاصمة أديس أبابا الدولي، بدعوى تعطيل الرحلات عبر قيادة إضراب عن العمل.

وقال نائب مفوض الشرطة الفيدرالية، تيكولا إيفوكو، إن المحتجزين يخضعون للتحقيق بتهمة تنسيق وقيادة إضراب مراقبي الملاحة الجوية.

وبدأ مراقبو الملاحة الجوية في المطار -الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا- هذا الإضراب، الإثنين الماضي؛ من أجل مطالب، بينها زيادة الرواتب.

ورفضت هيئة الطيران المدني الإثيوبية، أمس، مخاوف أثارتها جمعية مراقبة الحركة الجوية الكينية متعلقة بسلامة المجال الجوي الإثيوبي، في ظل إضراب مراقبي الملاحة الجوية في إثيوبيا.

وقالت الهيئة الإثيوبية: إن مركز المراقبة في مطار أديس أبابا تتم إدارته بواسطة عدد كافٍ من المدربين والمهنيين من مراقبي الملاحة الجوية.