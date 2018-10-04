القضاء الأمريكي يعلق قرارًا لإدارة ترامب بشأن لاجئي 4 بلدان

علّق إدوارد تشين، القاضي الفيدرالي في ولاية كاليفورنيا، مؤقتًا قرارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء الحماية المؤقتة للاجئي أربع بلدان هي هايتي والسلفادور ونيكاراغوا والسودان.

وأعلن تشين، في بيان اليوم الخميس، تعليق القرار الذي يمهد لترحيل 240 ألف لاجئ من الولايات المتحدة، بدعوى أن القضاء ما يزال ينظر في قرار الإدارة الأمريكية، وأن الإدارة تمارس تمييزًا عنصريًّا ضد البلدان المذكورة.

ولفت إلى وجود ادعاءات بممارسة إدارة الرئيس ترامب تمييزًا عنصريًّا ضد مواطني البلدان الأربعة.

وقال إن المدعين الذين رفعوا دعوى ضد قرار الإدارة، يطرحون أسئلة جدية عما إذا كان الوزراء المعنيون أو مساعدوهم واقعون تحت تأثير الإدارة الأمريكية في اتخاذ القرار، وعما إذا كان القرار ناجمًا عن كراهية من ليسوا أوروبيين أو بيضًا، وهذا كافٍ من أجل إبقاء الوضع الراهن على حاله.

وتوفر الولايات المتحدة الحماية المؤقتة لعشرة بلدان هي سوريا ونيبال واليمن وهندوراس والصومال وجنوب السودان، إضافة إلى البلدان الأربعة المذكورة.

ويمتلك نحو 330 ألف شخص من مواطني البلدان العشرة حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بموجب قانون الحماية المؤقتة.

وفي حال تطبيق قرار ترامب بشأن البلدان الأربعة، سيتم ترحيل 240 ألف لاجئ إلى خارج الولايات المتحدة، بحسب مصادر أمريكية.

وكان مواطنون من البلدان الأربعة رفعوا دعوى ضد قرار الإدارة الأمريكية الصادر في آذار/ مارس الماضي، بشأن استثناء بلدانهم من الحماية المؤقتة التي توفرها الولايات المتحدة للبلدان التي تشهد حروبًا أو أمراضًا معدية أو كوارث طبيعية.