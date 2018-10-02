استطلاع: تراجع صورة الولايات المتحدة عالميًا لأدنى مستوى في عهد ترامب ‎

أفاد استطلاع جديد للرأي، أجرته مؤسسة بيو الأمريكية، بأن صورة الولايات المتحدة العالمية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ تولي دونالد ترامب، رئاسة البلاد.

كما تراجعت الثقة أيضًا في ترامب نفسه إلى أدنى مستوى، فقد قال 27 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون بأنه يفعل الشيء الصحيح في الشؤون العالمية.

وأجري الاستطلاع على عينة من 26 ألف شخص في 25 دولة، وتم استطلاع الآراء حول الثقة في قادة أربع دول أخرى هي ألمانيا والصين وروسيا وفرنسا.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نسبة الآراء الإيجابية، إذ أعرب 52 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قيادتها، مقابل 30 بالمئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و24 بالمئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، و46 بالمئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الاستطلاع أنه في إسرائيل على النقيض، كانت نسب تأييد ترامب هي الأعلى.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 20 مايو/أيار حتى 12 آب/أغسطس 2018.