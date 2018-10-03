واشنطن تشيد بردّ فعل فرنسا “القوي” على مخطّط الاعتداء الإيراني

المصدر: أ.ف.ب

أشادت الولايات المتّحدة الثلاثاء بردّ الفعل “القوي” الذي أقدمت عليه باريس بفرضها عقوبات على مصالح ايرانية في فرنسا واتّهامها علانية وزارة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط لشنّ اعتداء ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في حزيران/يونيو الماضي.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في تغريدة على تويتر إنّ “فرنسا تتّخذ قرارات قوية ردّاً على الهجوم الإرهابي الإيراني الفاشل في باريس”.

وأضاف “يجب على طهران أن تعرف أنّ هذا السلوك الفاضح لن يتم التساهل معه”.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحافيين إنّ المخطّط الذي كشفت باريس تفاصيله يثبت أن إيران هي “الراعي الأول للإرهاب في العالم”.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الثلاثاء أنها أحبطت اعتداء خطّطت لتنفيذه وزارة الاستخبارات الايرانية ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في حزيران/يونيو الماضي.

وأرفقت باريس اتهامها بفرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، لكن طهران سارعت لنفي هذا الاتهام.