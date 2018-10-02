فرنسا: صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديدًا

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، “يمثل تهديدًا”.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، خلال اجتماع مع نظيرها الأمريكي جيميس ماتيس، إن “برنامج إيران للصواريخ الباليستية النووية يمثل تهديدًا”، مضيفة أن “نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط مبعث قلق كبير”.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، على أنه “يجب مواصلة التعامل بحزم مع نشاطات إيران الإقليمية، وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية”.

ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران الباليستية، إلا أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي صادق على الاتفاق، يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.

ويزعم المسؤولون الإيرانيون، أن صواريخ بلدهم غير مصممة لحمل رؤوس نووية، وأن طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية.