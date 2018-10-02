روسيا تعلق على تهديد أمريكي بتدمير برنامج صواريخ تطوره

وصفت روسيا تصريحات أمريكية حملت تهديدات بتدمير نظام روسي محظور للصواريخ الموجهة قبل دخوله الخدمة بأنّها “خطيرة وعدائية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها: “يبدو أن الناس الذين يدلون بمثل هذه التصريحات لا يدركون حجم مسؤولياتهم، وخطر الإدلاء بتصريحات عدائية”.

وكانت مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشينسون، قالت إنّ “واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل لحل دبلوماسي، لكنها على استعداد لدراسة توجيه ضربة عسكرية إذا استمر تطوير روسيا لنظام الصواريخ متوسطة المدى”.