مسؤول إسرائيلي ينفي وجود وساطة نرويجية لتبادل الأسرى مع حماس

أكد مسؤول إسرائيلي، عدم وجود وساطة نرويجية، بين سلطات الاحتلال وحركة حماس للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وقال المسؤول الإسرائيلي في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن “التقارير عن وجود وساطة نرويجية لإبرام صفقة تبادل ليست صحيحة”.

وكانت تقارير إخبارية نقلت أمس الاثنين عن مصدر في حركة حماس، حديثه عن “تدخل نرويجي لإتمام صفقة تبادل الأسرى”.

وذكر المصدر أن “النرويجيين تسلموا عبر مبعوثهم الذي زار غزة خلال الشهر الماضي، ردًا إيجابيًا من حماس، يرحب بوساطتهم، فيما نقل المبعوث أن بلاده وعدت بتقريب وجهات النظر مع الإسرائيليين”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كشفت في مطلع نيسان/ أبريل 2016، عن وجود 4 إسرائيليين أسرى لديها، بينهم جنديان، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياء أم أمواتًا.

فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أيضًا، في أوقات سابقة، عن فقدان 4 إسرائيليين، بينهم جنديان خلال حربها على غزة عام 2014، هما آرون شاؤول، وهدار غولدن، واعتبرتهما “قتيليْن بناء على معطيات من موقع الاشتباك الذي اختفيا على إثره”.