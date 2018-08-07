الكابينت الإسرائيلي يرفض ربط التهدئة بملف الجنود الأسرى

قال الإعلام العبري مساء الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيناقش الخميس المقبل إمكانية التوصل إلى تهدئة مع حركة حماس في غزة، دون ربطها بقضية الجنود الأسرى.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن “الكابينت قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة اتفاقية التهدئة مع حماس، بعد انتهاء قيادة الحركة من التشاور حول مقترح التهدئة المصري”.

وأوضحت هآرتس أن الكابينت سيناقش هذه المرة إمكانية التوصل الى التهدئة بدون ربطها بقضية الجنود.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان قد قال الثلاثاء، عن استهداف جيش الاحتلال لموقع عسكري يتبع لحركة “حماس” شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من كتائب القسام، “لا يمكن توقع ومعرفة ماذا سيحدث الليلة، وكيف سترد حماس على الحادثة التي وقعت”.

وأضاف :” لا أشعر بأننا قريبين إلى تسوية مع حماس، وأن المباحثات مع حماس مرتبطة ومتعلقة مع كل من مصر وأبو مازن أكثر من إسرائيل”.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي، أصدر عقب الإعلان عن استشهاد اثنين من كتائب القسام، تعليماته لسكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة خشية إطلاق صواريخ.