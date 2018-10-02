إيران تعدم فتاة كردية رغم تحذير “العفو الدولية”

أعدمت السلطات الأمنية في سجن مدينة “أرومية المركزي” شمالي غرب إيران، يوم الثلاثاء، فتاة كردية متهمة بقتل زوجها قبل نحو 7 أعوام، بحسب منظمة “العفو الدولية”.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمية في “تويتر”، إنها “تشعر بالفزع لأن السلطات الإيرانيه أعدمت زينب سكانوند البالغة من العمر 24 عاما هذا الصباح”.

وأكدت أن “زينب اعتقلت وأدينت بعد محاكمة جائرة، وأن رجال الشرطة عذبوها أثناء الاحتجاز”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعربت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن “قلقها إزاء عزم السلطات الإيرانية إعدام زينب سكانوند”.

وقال السفير فيليب لوتر، مدير أبحاث شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “نظرًا لكون زينب سكانوند دون السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحاكمة الجائرة للغاية، ينبغي وقف تنفيذ حكم الإعدام على الفور”.

وكشفت الأمم المتحدة قبل أيام عن وجود نحو 160 شخصًا ينتظرون حكم الإعدام في إيران بسبب ارتكابهم جرائم قبل سن 18 عاماً.