ماليزيا تعلن خفض علاقاتها التجارية مع إيران وترجح قطعها بشكل كامل

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم الأحد، عن خفض مستوى العلاقات والتبادل التجاري مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية ضد الدول التي لها علاقة تجارية مع طهران، مرجّحًا أن تتوقف بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مهاتير محمد قوله إن “ماليزيا ليس لديها خيار آخر بسبب الإجراءات الأمريكية ضد الدول التي لها علاقة تجارية مع إيران، ويجب أن تخفض التجارة مع طهران”.

وحذَّر مهاتير محمد من أن عدم استقرار الحكومة الأمريكية في العلاقات الدولية سيكلف الاقتصاد الماليزي، وفقًا لصحيفة مالاي ميل الماليزية.

وأضاف أن علاقات ماليزيا التجارية مع إيران ستنخفض بسبب العقوبات الأمريكية ومن المحتمل أن تتوقف تمامًا.

وقال ردًّا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعيات استمرار العلاقات التجارية مع إيران: “سوف نتعرض بالتأكيد لأذى، لكننا سنتاجر مع شركاء تجاريين آخرين لخفض تأثيره”.

وفي سؤال حول سعي ماليزيا لقطع علاقاتها التجارية مع إيران ، أكد رئيس الوزراء الماليزي أنه “ليس لدينا بديل، وإذا لم نطِع (الأمريكيين)، فسوف يتخذون إجراءات ضد بنوككم وعملتكم الوطنية”.

وحذَّر مهاتير محمد من أن التناقضات بين الرئيس الأمريكي ومعارضته للعولمة في بلد صغير مثل ماليزيا ستكون مدمرة اقتصاديًّا.

وقال دونالد ترامب، إنه سيعيد العقوبات ضد إيران بعد أن أعلن في الثامن من أيار/مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي، ومن المقرَّر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف النفط الإيراني مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وماليزيا هي واحدة من الدول التي تشتري النفط الإيراني.