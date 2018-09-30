خمور مغشوشة تودي بحياة 27 شخصًا في إيران

تنتشر في إيران أنواع من المشروبات الكحولية المغشوشة؛ ما أدى إلى وقوع عدد من حالات الوفاة نتيجة التسمم بالكحول.

وكانت أول حالة تسمم بالكحول المغشوش وقعت بإيران في الـ 23 من أيلول/ سبتمبر الحالي لترتفع اليوم حالات الوفاة إلى 27 حالة.

وقال نائب مدير هيئة الطوارئ الإيرانية، بير حسين كوليفندي، في تصريح صحفي، إنّ 16 شخصًا لقوا مصرعهم في محافظة هرمزغان (جنوب).

وأضاف أن 3 أشخاص آخرين تُوفوا في محافظة “كهكيلويه وبوير أحمد” (غرب)، و4 في خراسان الشمالية، و4 في ألبرز (شمال).

وذكر كوليفندي أنّ 302 شخص آخرين نقلوا إلى مستشفيات البلاد لمعالجتهم من التسمم بالمواد ذاتها.

تجدر الإشارة أن بيع واستهلاك المشروبات الكحولية محظوران على المواطنين المسلمين في إيران، ويتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية أو إنتاجها في منازل وأماكن غير مرخصة.

وفي الـ 11 من أيلول/ سبتمبر الجاري، توفَّى 3 أشخاص بمدينة كرج في محافظة ألبرز، قرب العاصمة طهران، للسبب ذاته.