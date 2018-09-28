على خلاف تصريحات روحاني.. تهديد جديد من إيران للقوات الأمريكية في الخليج

قال رجل دين إيراني كبير اليوم الجمعة، إن القواعد الأمريكية في منطقة الخليج لن تكون آمنة، إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران، في تناقض مع تصريحات سابقة للرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران “إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة”.

ولم يخض في التفاصيل، لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من أي مواجهة عسكرية.