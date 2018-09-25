روحاني يهاجم سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران ويصفها بـ”العدائية” 

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سياستها التي وصفها بـ”العدائية” تجاه بلاده.

وقال روحاني خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:”إن النهج الأمريكي محكوم عليه بالفشل”.

و أضاف الرئيس الإيراني:”اقتراحنا واضح ألا وهو الالتزام مقابل الالتزام، والانتهاك مقابل الانتهاك، والخطوة مقابل الخطوة، بدلًا من الكلام من أجل الكلام.. ما تقوله إيران واضح، وهو لا حرب، ولا عقوبات، ولا تهديدات، ولا تنمّر، فقط يجب العمل طبقًا للقانون وتنفيذ الالتزامات”، بحسب تعبيره.

ووجّه روحاني كلامه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا:”لا يمكن إجبار أمة على الجلوس حول طاولة المفاوضات، ولا يوجد سبيل أفضل من الحوار”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى “أن طهران تؤمن بإنشاء آلية جماعية من أجل الخليج مع وجود ومشاركة كل دول المنطقة”.