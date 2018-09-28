سحب الجنسية الكندية “الفخرية” من زعيمة بورما

سحب أعضاء مجلس العموم الكندي بالإجماع، الجنسية الكندية الفخرية من الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي؛ لرفضها التنديد بـ “الإبادة الجماعية” التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في بلادها.

وتقدّم بالاقتراح عضو المجلس عن الكتلة الكيبيكية، الداعية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن كندا، غابريال سانت ماري، الخميس، بعد أن مهّد رئيس الوزراء، جاستين ترودو، الطريق لمقترح نزع الجنسية بقوله أمس، إنه مستعد لمناقشته في البرلمان.

وقال المتحدث باسم وزيرة الخارجية، آدم أوستن، إن الحكومة الكندية دعمت اقتراح تجريد سو تشي من الجنسية الكندية الفخرية؛ بسبب رفضها المستمر التنديد بالإبادة الجماعية بحق الروهينغا، وهي جريمة مرتكبة من قبل جيش البلد الذي تشاركه السلطة.

وكانت حكومة ترودو، قد أظهرت في السابق ميلًا لعدم الإقدام على هذه الخطوة، بالرغم من تنديدها الشديد بما يتعرض له الروهينغا المسلمون من قبل القوات المسلحة والسلطات في بورما.

ومنحت كندا سو تشي الجنسية الفخرية العام 2007، عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفازت سو تشي بجائزة نوبل للسلام العام 1991، فيما كانت قيد الإقامة الجبرية، ولم تتمكن من الحضور إلى أوسلو لإلقاء خطاب تسلمها الجائزة سوى في العام 2012.