سقوط صاروخين قرب مكتب محافظ ولاية غزني الأفغانية

سقط صاروخان قرب مكتب محافظ ولاية غزني، جنوب شرقي أفغانستان، بالتزامن مع بدء الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة إلى الولاية لتفقد الأوضاع الأمنية، حسب قناة “أريانا نيوز” المحلية.

ولم تكشف السلطات الأفغانية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة أو ما سببته من خسائر في الأرواح والممتلكات. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الأفغاني إلى “غزني” على رأس وفد حكومي رفيع المستوي لتفقد الأحوال الأمنية في الولاية.

وقال مكتب الرئيس، في بيان، إنّ “غنّي” سيلتقي خلال زيارته، عددًا من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى مسؤولين عسكريين، وعلماء دين، ومعلمين، وأساتذة جامعات، وأعضاء من المجتمع المدني، حسب وكالة “خاما” الأفغانية (خاصة).

وأضاف البيان، أن زوجة الرئيس الأفغاني، رولا غنّي، ترافقه في زيارته.