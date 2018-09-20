السلطات الباكستانية تغلق معبرين مع أفغانستان وإيران لأسباب أمنية‎

قررت الباكستان، اليوم الخميس، إغلاق معبرين حدودين مع أفغانستان، وإيران، لمدة يومين، لأسباب أمنية.

وشدّدت السلطات الباكستانية إجراءاتها الأمنية في عموم البلاد لضمان أمن فعاليات محرم، حيث يصادف يوم عاشوراء يوم غد الجمعة، في باكستان.

ويستمرالإغلاق يومي 20 و21 من الشهر الجاري ويشمل المعبرين في “تافتان” الحدودية مع إيران، و”تشامان” الحدودية مع أفغانستان على أن يعاد فتحها بعد يوم السبت.

وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت في وقت سابق وبشكل مؤقت تعليق خدمات الهواتف المحمولة في مدينة كراتشي ومدن أخرى من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً لضمان الأمن في يوم عاشوراء.