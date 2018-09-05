استقالة أول أعوان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد بسبب الفساد

أعلنت الحكومة الباكستانية قبول رئيس الوزراء الجديد، عمران خان، الأربعاء، استقالة أحد مستشاريه، على خلفية ضلوعه في تهم فساد.

وقدم بابار عوان، مستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، استقالته من منصبه، مساء أمس الثلاثاء، بعد ساعات من رفع مكتب المساءلة الوطني دعوى فساد ضده، في قضية تعود للعام 2013 عندما كان وزيرًا للقانون، وضد وزير المياه والطاقة راجا بيرفيز أشرف.

وحسب مكتب المساءلة الوطني، فإن الوزيرين السابقين يواجهان اتهامات بالفساد على خلفية التأخير في بناء مشروع الطاقة نانديبور، والذي كلّف خزينة الدولة خسارة قدرها (219 مليون دولار).

إلا أن عوان رفض تلك المزاعم، وقال: “طلبت مرارًا من مكتب المساءلة الوطني منحي حق الدفاع عن نفسي ضد تلك المزاعم العارية من الصحة، لكن لم يتم أبدًا إعطائي الفرصة منذ اليوم الأول”.

وشغل عوان منصب وزير القانون في فترة حكم حزب الشعب الباكستاني (يسار وسط) من 2008-2013، وغادره بعدها لينضم لحزب “حركة إنصاف” (الحاكم حاليًا) الذي يقوده رئيس الوزراء عمران خان.

وعيّن خان عوان مستشارًا له للشؤون البرلمانية بعد تسلم خان لمنصبه في 18 أغسطس/ آب الماضي.