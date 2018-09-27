ترامب يقول إنه لا يرى إطارًا زمنيًا لاتفاق مع كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد إطار زمني لنزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي، في الوقت الذي يعتزم فيه وزير خارجيته مايك بومبيو زيارة بيونغيانغ مرة أخرى الشهر المقبل للإعداد لقمة ثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال ترامب للصحفيين في نيويورك أمس: “أعتقد أننا سننجز حقا شيئا سيكون في غاية الأهمية لكننا لن نلعب لعبة الوقت.. لا بأس إذا استغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام أو خمسة أشهر”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن عقد بومبيو اجتماعًا مع وزير خارجية كوريا الشمالية وصفه بأنه إيجابي للغاية.

وكتب بومبيو على تويتر قائلاً إن اجتماعه مع ري يونج هو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كان يهدف إلى بحث القمة “والخطوات المقبلة نحو نزع سلاح كوريا الشمالية”.

وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل لكننا نواصل التحرك للأمام”. وستكون هذه رابع زيارة يقوم بها بومبيو لبيونغيانغ هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية إن هدف الاجتماع هو “تحقيق مزيد من التقدم بشأن تنفيذ الالتزامات التي تمخضت عنها قمة سنغافورة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك نزع الجمهورية الكورية سلاحها النووي نهائيا والتحقق من ذلك بشكل كامل، بالإضافة إلى الإعداد لقمة ثانية”.

وعقد ترامب قمة كانت الأولى من نوعها مع كيم في سنغافورة يوم 12 يونيو/حزيران انتهت بتعهد فضفاض من كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

لكن التزامات كيم وأفعاله لم ترق إلى المطالب الأمريكية التي تشمل قائمة كاملة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية وخطوات لا يمكن التراجع عنها للتخلي عن ترسانة نووية قد تمثل خطرًا على الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ترتبطان “بعلاقة رائعة تتطور” مشيرًا إلى أنه سيعلن “في وقت قريب جدًا” عن موعد ومكان اجتماعه المقبل بكيم.

وقال بومبيو لشبكة (سي.بي.إس) إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على “ضمان تهيئة الأجواء” لقمة ثانية. وأضاف أن أي قمة في المستقبل قد تعقد في أكتوبر/تشرين الأول لكنها على الأرجح ستكون بعد ذلك.

واختلفت تصريحات ترامب عن كوريا الشمالية هذا العام اختلافًا جذريًا عن تلك التي أدلى بها خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي ،عندما هدد بتدمير البلد تمامًا واستهزأ بكيم واصفًا إياه بأنه “رجل الصواريخ” في “مهمة انتحارية”.

عقوبات

وفي خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أثنى ترامب على كيم لشجاعته في اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح، لكنه قال إنه لا يزال هناك الكثير من العمل وإن العقوبات ينبغي أن تظل مفروضة حتى تنزع بيونغيانغ سلاحها النووي.

وأبلغ ترامب مجلس الأمن الدولي أمس أن الكثير من الأمور الإيجابية تحدث خلف الكواليس و”بعيدا عن الإعلام” فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وأضاف: “لذا أعتقد أنه ستصلكم أنباء طيبة للغاية من كوريا الشمالية خلال الأشهر والأعوام المقبلة”.

وذكر ترامب أن كيم أكد له مجددًا التزامه بالنزع الكامل للسلاح النووي “في رسالة قوية” موجهة له شخصيًا.

وقال: “أعتقد أننا سنبرم صفقة لكن للأسف لكي نضمن استمرار هذا التقدم فلا بد أن نطبق قرارات مجلس الأمن الدولي القائمة حتى يتم نزع السلاح النووي”.