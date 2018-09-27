تقرير: ترامب ونتنياهو “متفائلان” بعدم تسليم روسيا صواريخ “إس-300” لسوريا

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب “متفائلان” بإلغاء روسيا قرارها إرسال منظومة الصواريخ الدفاعية “إس-300” إلى سوريا.

وكشف التقرير، الذي نشره موقع “ديبكا” الاستخباراتي، أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة القادمة لبحث الأزمة بين الجانبين، بعد تحميل موسكو لإسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية وعلى متنها 15 جنديًا.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخباراتية قولها، إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال اجتماعهما في نيويورك أمس، بأنه اتفق مع بوتين على عدة نقاط لحل الأزمة بما فيها تعديل اتفاق “عدم الاشتباك” بينهما في سوريا إلى جانب موضوع إرسال منظومة “إس-300”.

وقال التقرير، “أعرب نتنياهو وترامب عن تفاؤلهما بأن بوتين سيتخذ القرار الصحيح بالغاء تسليم منظمومة اس-300 لسوريا”. مضيفًا “حاول الزعيمان تجنب الحديث عن الأزمة بين إسرائيل وروسيا بانتظار لقاء نتنياهو وبوتين”.

واعتبر التقرير، أن تصريح ترامب بأنه يدعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، كان بمثابة محاولة لصرف اهتمام الصحافيين عن موضوع الأزمة الإسرائيلية-الروسية، مشيرًا إلى أن التصريح “حقق هدفه بالفعل”.

وأضاف التقرير ساخرًا: “كانت خطة مزدوجة من قبل الزعيمين لتحاشي الحديث عن الأزمة الإسرائيلية-الروسية امام الصحافيين قبل اللقاء مع بوتين”.

وختم موقع “ديبكا” تقريره بالقول، إنه “وبعد أن أبلغ ترامب الصحافيين أن واشنطن تقف مع إسرائيل، أكد نتنياهو أنه تلقى من ترامب كل ما طلبه منه.. لكن السؤال هو ما الذي طلبه نتنياهو من ترامب؟ الجواب: لا شيء”.