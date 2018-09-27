رئيس فنزويلا يعلن استعداده للقاء ترامب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من “الاختلافات العميقة” التي تفصل بين البلدين.

وقال مادورو من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك: “أنا على استعداد لأن أصافح رئيس الولايات المتحدة، وأن أناقش معه خلافاتنا الثنائية ومشاكل منطقتنا”.

وأضاف في خطاب مطول استغرق 50 دقيقة، في حين أن الوقت المخصص لكل رئيس دولة لا يزيد عن 15 دقيقة، أنه مستعد للقاء ترامب “على الرغم من الخلافات العميقة التي تباعد بين الولايات المتحدة وفنزويلا“.

وبما أن مادورو وترامب موجودان حاليًا في نيويورك التي سيغادرها الرئيس الأمريكي نهار الخميس، فإن عقد اجتماع بينهما ممكن من الناحية النظرية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق الأربعاء أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة إلى فنزويلا، بما فيها الأكثر قوة”.

وقال للصحافيين على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لفنزويلا”.

وكان الرئيس الأمريكي قال، الثلاثاء، إن مادورو يمكن أن “يطيح به الجيش سريعًا إذا قرر العسكريون القيام بذلك”.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أيضًا فرض عقوبات مالية جديدة على 4 أفراد من المقربين من مادورو بينهم زوجته سيسيليا فلوريس ونائبته ديلسي رودريغيز.

والأربعاء ردت كراكاس على ترامب متهمة إياه بالتشجيع على “تمرد عسكري” في فنزويلا.