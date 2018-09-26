فنزويلا تتهم ترامب بالتشجيع على “تمرد عسكري” ضد مادورو

المصدر: ا ف ب

اتهمت كراكاس، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي بالتشجيع على “تمرد عسكري” في فنزويلا، بعدما أعلن دونالد ترامب أنه يمكن “الإطاحة سريعًا جدًا” بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، “إذا قرر العسكريون القيام بذلك”.

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان: إن “فنزويلا ترفض بشدة التصريحات المعادية لرئيس الولايات المتحدة، الذي يدفع نحو تمرد عسكري في البلاد”.

واعتبرت أن هذه التصريحات تشكل دليلًا “على سياسة تغيير النظام التي تروج لها” واشنطن، بمشاركة “دول أخرى في أمريكا اللاتينية”.

ورغم تصريحاته، أبدى ترامب استعداده للقاء مادورو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيتوجه إليها الرئيس الفنزويلي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام فنزويلية.