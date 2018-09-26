قيادي بالحرس الثوري يحمل الإيرانيين مسؤولية الحصار والعقوبات

حمّل قائد بارز في الحرس الثوري، الشعب الإيراني، مسؤولية الحصار والعقوبات التي تتعرض لها البلاد.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية، العميد محمد رضا نقدي، في خطاب له أمام حشد من قوات “البسيج” في مدينة كردستان غرب إيران، الأربعاء، إن “الشعب يتحمل مسؤولية الحصار والعقوبات بسبب إعادة انتخاب حسن روحاني رئيسًا للبلاد لولاية ثانية”.

وأضاف نقدي أن “عدم انتخاب المسؤولين ورجال الدولة الذين يحملون القيم الثورية، أوصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة”، على حد تعبيره.

وتابع أن “البلاد تواجه مشكلة مالية واقتصادية وبطالة، والشعب ساهم في هذه المشكلة من خلال عدم التصويت للشخصيات التي تحمل برامج اقتصادية وسياسية”.

وقال إن “العديد من الناس يدلون بأصواتهم في الاقتراع للشخصيات الأكثر ثراء في المجتمع، وهذا هو السبب في أنهم لا يفهمون ألم الناس لأجل تلبية احتياجاتهم”.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أنه “في حال استمرت الأزمة الاقتصادية الخانقة على ما هي عليه اليوم، فإن النظام سيواجه تحديات داخلية كبيرة تتمثل بحدوث اضطرابات واحتجاجات عارمة تطالب بتحسين الأوضاع”.

وتحاصر الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، إيران، وتفرض عليها عقوبات صارمة وشديدة.