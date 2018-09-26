روحاني: إيران لا ترغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تنوي دخول حرب ضد القوات الأمريكية المتمركزة بالشرق الأوسط.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في عام 2015، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار الماضي.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه “ما دام الاتفاق يخدم مصالحنا سنظل ملتزمين به.. الدول الباقية في الاتفاق اتخذت خطوات جيدة للغاية، لكن إيران لديها توقعات أكبر”.

واعتبر روحاني أن العقوبات الأمريكية الجديدة المتوقع إعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني غير مشروعة، و”لا تمثل شيئًا جديدًا”.