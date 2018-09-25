بولتون: إيران “ستدفع ثمنًا باهظًا” إذا كانت تتحدى واشنطن

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، من أن إيران “ستدفع ثمنًا باهظًا” إذا كانت تتحدى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لبولتون أدلى بها خلال كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

ودافع بولتون عن قرار بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015. واصفًا الاتفاق بأنه “أسوأ هزيمة دبلوماسية في تاريخ أمريكا”.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحاته التي كانت معدّة للإلقاء باجتماع في نيويورك “حسب ملالي طهران، نحن الشيطان الأكبر، وملوك العالم السفلي، وأسياد الجحيم المشتعل”.

جاءت تصريحات بولتون بالتزامن مع كلمة روحاني التي اتهم فيها واشنطن بالعدائية، داعيًا إياها للعودة للمفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي.