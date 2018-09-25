بومبيو ينتقد خطة الاتحاد الأوروبي للتحايل على العقوبات ضد إيران

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية غير بناءة بالمرة.

وقال في مؤتمر “للأسف، في الليلة الماضية فقط أزعجني وخيّب أملي في الحقيقة بشدة سماع الأطراف الباقية في اتفاق إيران (النووي) وهي تعلن أنها ستؤسس نظامًا خاصًا للدفع لتجاوز العقوبات الأمريكية. هذا أحد أكثر الإجراءات غير البناءة التي يمكن تصورها على الإطلاق للسلم والأمن الإقليميين والعالميين”.

وأضاف “بالحفاظ على تدفق الإيرادات للنظام، فأنت تعزز وضع إيران باعتبارها الدولة رقم واحد في رعاية الإرهاب”.