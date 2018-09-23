بومبيو: ترامب مستعد للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم خامنئي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأوضح بومبيو خلال مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن “ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني”، معربًا عن “اعتقاده بوجود استعداد من قبل ترامب وخامنئي للاجتماع معًا”.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن خامنئي هو “الشخص الذي يرسم المشهد الحقيقي لإيران”، مستنكرًا في الوقت ذاته الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز مؤخرًا.

وغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني طهران متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتهم ترامب قبل مغادرته أنه “ليس صادقًا للتفاوض”.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران في الثامن من أيار/ مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات ضد إيران.

وفي أواخر أغسطس الماضي، رفض خامنئي عرضًا تقدم به ترامب للتفاوض من جديد مع إيران بشأن النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.