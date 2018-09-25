أول تعليق من فلسطين على خطاب ترامب حول السلام مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعمّق الخلافات بين فلسطين وأمريكا.

وأكد أبو ردينة أن حديث ترامب اليوم الثلاثاء يُبعد فرص تحقيق السلام، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وكان ترامب، قد هاجم خلال كلمته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، قائلًا:”لن نعود إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان، ولن نعترف بالمحكمة الجنائية، وهي لا تحظى بأي ولاية شرعية وقانونية”.

لكن ترامب أكد خلال كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن اتخاذه خطوة نقل سفارة بلاد، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تأتي بدافع “حق كل دولة في سيادتها”.

وقال الرئيس الأمريكي:”لا يضر الاعتراف بالحقائق الصارخة، لذا نحن ملتزمون بهذا المبدأ، ولن نقع رهينة لأي عقليات أو روايات دينية بشأن القدس”، مضيفًا “أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدات سوى لأصدقائها”.