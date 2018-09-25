ترامب: إيران “دكتاتورية فاسدة”

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الثلاثاء، ووصفها بأنها “دكتاتورية فاسدة”، تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.

وقال ترامب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استغله لتوجيه رسالة صارمة لطهران “زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول”.

وقارن رئيس الولايات المتحدة العلاقات الأمريكية مع إيران بما وصفها بالعلاقات التي شهدت تحسنا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي أشاد به ترامب لوقفه التجارب النووية والصاروخية وإعادته رفات جنود أمريكيين من الحرب الكورية في الخمسينيات.

وفي تصريحات للصحفيين في طريقه لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة قال ترامب إنه لن يلتقي مع الإيرانيين قبل أن “يغيروا نهجهم”.

ويحضر ترامب وروحاني الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي “تصرفت إيران بشكل سيء للغاية… ونحن نتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن”.

وزادت الخلافات بين واشنطن وطهران منذ مايو/أيار حين أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، وفرض عقوبات على هذا البلد.

وخلال الصيف، قال ترامب إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة للتفاوض على اتفاق جديد، وهو عرض طرحه مجددا وزير خارجيته مايك بومبيو يوم الأحد، ووجهه للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال روحاني أمس الاثنين إن طهران لن تجري محادثات مع ترامب قبل أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في عام 2015.

لكن ترامب قال على تويتر في وقت سابق اليوم “رغم الطلبات، ليست لدي خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما يوما ما في المستقبل. أنا متأكد أنه رجل لطيف جدا”.