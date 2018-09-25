ترامب يفضح تلقيه طلبات “سرية” من النظام الإيراني للقاء روحاني

فضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تناقض مواقف النظام الإيراني، مؤكدا أنه تلقى طلبات للقاء الرئيس حسن روحاني المتواجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم تعلن إيران قط عن هذه الطلبات، التي قدمت في الخفاء على ما يبدو بينما يجاهر النظام الإيراني علنا بمعاداة أمريكا وانتقادها، ويتناوب مسؤولوه على التصريحات المعربة عن رفض التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

وغرد ترامب على تويتر، “رغم الطلبات، ليست لدي خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما يومًا ما في المستقبل. أنا متأكد أنه رجل لطيف جدًا”.