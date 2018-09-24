روحاني: سنتفاوض مع ترامب إذا توفر هذا الشرط

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران مستعدة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية، في حال قرر رئيسها دونالد ترامب تغيير مواقفه تجاه إيران، وشعرنا أنه “صادق في تحسين العلاقات”.

وأوضح روحاني خلال حديثه لوسائل إعلام أمريكية بعد وصوله إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد قام ترامب بكل شيء حتى الآن لتقويض الثقة في حكومة الولايات المتحدة، ونأمل أن تسعى الولايات المتحدة بصدق إلى تحسين الوضع، عندها ستكون لدينا مساحة جديدة للتفاوض”.

وأجاب روحاني بعدما أصر أحد الصحفيين على إعلان موقفه من دعوة ترامب للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين قائلًا: “أنت تجلس مع شخص ما، لتناول القهوة من أجل أن يغيّر سلوكه”، مضيفًا أن “ترامب ارتكب حتى الآن 4 أخطاء تجاه الاتفاق النووي ومن أبرزها الانسحاب من جانب واحد، وتجاهل الالتزامات الدولية، وشجع العالم على عدم التعامل مع إيران”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن استغرابه من تصريح لأحد المسؤولين الأمريكيين، الذي اعتبر أن هجوم مدينة الأهواز الذي استهدف عرضًا عسكريًا “سببه سلوك إيران”، مضيفًا: “إذا كان كذلك فعلى الشعب الأمريكي أن يحمّل حكومته هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية”.

وتابع: “لم نسمع من الإدارة الأمريكية هذا الادعاء حول الأحداث الإرهابية التي استهدفت باريس وبروكسل ومناطق أخرى من العالم”.

وطالب روحاني الرئيس الأمريكي بعدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، وقال: “يجب قبل أن يتحدث ترامب عن التفاوض مع الإيرانيين أن يعود إلى الوراء قليلًا ويعيد الثقة بالإدارة الأمريكية”.

ووجه ترامب عدة دعوات إلى إيران للدخول في مفاوضات عقب انسحابه من الاتفاق النووي في الثامن من أيار/ مايو، وإعادة فرض عقوبات ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز، الأحد: إن الرئيس الأمريكي مستعد للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، مضيفًا أن “ترامب مستعد للاجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي”.