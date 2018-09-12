أحكام بالسجن ضد اثنين من مساعدي الرئيس الإيراني السابق

أعلن رئيس المحكمة العليا في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن ضد اسفنديار رحيم مشائي (صهر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد)، وعلي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي لنجاد.

وقال غلام محسن إسماعيلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء الإيراني، إن “الحكم بالسجن 5 سنوات ضد مشائي بتهمة التآمر ضد الأمن القومي والتواطؤ مع جهات خارجية، والسجن لمدة سنة ونصف السنة لإهانة السلطة القضائية”.

وأضاف أن “السجن 4 سنوات ضد علي أكبر جوانفكر (المستشار الإعلامي للرئيس السابق) بتهمة التواطؤ مع جهات خارجية لاستهداف الأمن القومي”.

ويعد “مشائي الرجل الأخطر في الحلقة المقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كما يصف بعض الساسة ورجال الدين “مشائي” بأنه الرجل الساحر الذي تمكن من إبعاد نجاد من خط ولاية الفقيه والنظام والثورة ومرشدها علي خامنئي وأصبحت مواقفه واضحة ومعلنة.

وجرى اعتقال “اسفنديار رحيم مشائي” في آذار/ مارس الماضي، بتهمة التطاول على السلطة القضائية وإهانة رئيسها صادق لاريجاني، بعدما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد حميد بقائي مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بعد إدانته باختلاس الأموال وقضايا فساد إداري.

ويقول الرئيس السابق أحمدي نجاد، إن فريقه في الحكم السابق يتعرض للمضايقة من قبل السلطات الإيرانية بسبب الدفاع عن المعارضين السياسيين ورفض إجراءات السلطة القضائية القمعية بحقهم.