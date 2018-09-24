نائب أهوازي يكشف أسباب هجوم العرض العسكري في إيران

اعتبر نائب مدينة الأهواز بالبرلمان الإيراني علي ساري، ضمن تنديده بالهجوم الأخير الذي وقع بالمدينة أن الفقر والعنصرية والظلم شركاء في حادثة الهجوم.

واتهم ساري في تصريح صحفي ما أسماها دولًا خارجية بالوقوف وراء حادثة الهجوم على العرض العسكري بمدينة الأهواز.

واعتبر ساري أن جماعة الأحواز التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم،ليست إلا مجرد أداة لأعداء إيران في الخارج. وفقًا لتصريحه.

وأضاف نائب الأهواز في حديثه قائلًا: “إن الفقر والعنصرية والظلم التي تشهدها دول العالم بأسرها من بين الأمور التي استغلها منفذو الهجوم كذريعة لاستغلال أوضاع المواطنين. بحسب تعبيره.

وكان مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، يعقوب حر التستري أعلن مسؤولية جماعته عن الهجوم، معتبرًا أن الهجوم ضد القوات الإيرانية؛ جاء نصرة للشعب الأهوازي الذي يعاني من بطش وظلم النظام.

وشهدت مدينة الأهواز (جنوبي إيران) هجومًا مسلحًا استهدف عرضًا عسكريًا السبت الماضي، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلًا، وإصابة مالا يقل عن 60 جريحًا ما بين عسكري ومدني.