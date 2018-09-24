إيران: اعتقلنا “متورطين” بهجوم الأهواز‎.. ونشطاء يحذرون من حملة قمع

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الاثنين، اعتقال عدد من وصفهم بـ”المتهمين بالتورط في الهجوم” الذي استهدف عرضًاعسكريًا بمدينة الأهواز جنوب البلاد، السبت الماضي.

وقال علوي في كلمة له أمام المشاركين في مراسم تشييع 25 من ضحايا الهجوم “اعتقلنا عددًا من المتورطين في جريمة الأهواز وسنلقي القبض على الباقين”، من دون الكشف عن عدد المعتقلين وهوياتهم.

وفي يوم السبت، قالت السلطات الإيرانية إنها قتلت ثلاثة من منفذي الهجوم، فيما تم اعتقال شخص رابع.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات من انطلاق مراسم تشييع جثامين الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بالهجوم.

ويأتي ذلك وسط مخاوف نشطاء من أهالي الأهواز من إطلاق إيران حملة قمع شرسة، تستهدفهم مستغلة الهجوم كذريعة.

وفي إشارة لما ذكره النشطاء، نقلت وكالة رويترز في وقت سابق أن من المرجح أن يطبق الحرس الثوري سياسة أمنية صارمة في إقليم خوزستان (الأهواز) في المستقبل القريب ويعتقل أي معارضين محليين محتملين، بما في ذلك نشطاء الحقوق المدنية.

ويعيش في مدينة الأهوازعاصمة إقليم خوزستان المتاخم للعراق معظم أبناء الأقلية العربية في إيران.

ولدى جماعات عربية معارضة قائمة طويلة من المظالم ضد زعماء إيران ويتنامى شعورها بالإحباط.

وتشعر هذه الأقلية بالإهمال منذ وقت طويل من قبل الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الفرس في طهران.

وتعاني المنطقة كثيرًا وعلى نحو خاص من المشاكل الاقتصادية، وتفاقمت ظروف المعيشة المتدنية بسبب انقطاع الكهرباء وجفاف حاد وهو ما يلقي السكان باللوم فيه على سوء الإدارة من قبل الحكومة المركزية.