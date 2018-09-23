“ثورة إيران”.. مؤتمر في نيويورك بمشاركة مسؤولين أمريكيين

أقامت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، السبت، مؤتمراً في نيويورك تحت عنوان “انتفاضة إيران نحو الحرية”، بمشاركة مسؤولين أمريكيين بينهم رودي جولياني المستشار القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتوقع جولياني أن تتصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تؤثر كبيراً على النظام في طهران.

وأشار جولياني إلى عزم الرئيس الإيراني حسن روحاني المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وقال إن “يد روحاني ملطخة بالدماء أكثر من أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق”.

ودعا جولياني إلى دعم المعارضة الإيرانية وزعيمتها مريم رجوي، من أجل إنشاء نظام عادل في إيران.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الفرنسي الأسبق “برنارد كوشنر”، بدور المعارضة الإيرانية ضد نظام طهران، وقال في كلمة خلال المؤتمر إن “لدى المقاومة الإيرانية خطة واضحة لاستبدال هذا النظام، عبر إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر والانتخابات لتحديد الدستور الجديد”.

وأضاف كوشنير “إن إيماننا بالانتخاب الحر للأشخاص وفصل الدين عن الدولة جزء من برنامج البديل الديمقراطي”، مخاطباً رجال الدين الحاكمين في إيران “اليوم لقد حاصركم جيل من الشبان المتمردين من خلال دعوتهم إلى العدالة”.

من جانبه، أكد الجنرال جيمزجونز المستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبقأن النظام في إيران ما زال التهديد الأكبر للاانسانية، مشيراً إلى أن هذا النظام يهدد وجود البشرية.

ويأتي هذا المؤتمر مع عزم الرئيس حسن روحاني زيارة نيويورك اليوم الأحد للمشاركة في الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.