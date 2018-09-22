رجوي تدعو الحكومات الغربية إلى إغلاق سفارات النظام الإيراني

دعت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة، السبت، الحكومات الغربية إلى إغلاق سفارات النظام الإيراني ومراكز التجسس والإرهاب.

وقالت رجوي في سلسلة تغريدات لها عبر موقع “تويتر”، إنها “تدعو الولايات المتحدة لطرد شبكة عملاء النظام من بلدها، وندعو الحكومات الغربية إلى تقييد أو إغلاق سفارات النظام الإيراني، مراكز التجسس والإرهاب”.

واعتبرت رجوي أن الحرية في إيران والاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم عنصران مترابطان، مشيرة إلى أن الطريق إلى ذلك يمر عبر الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.

وشددت زعيمة المعارضة الإيرانية التي تقيم في باريس أن “أساس تهديد هذا النظام هو قمع المجتمع الإيراني”، منوهة إلى أن “الحسم ضد النظام لن يكون فعالًا إلّا وأن توضع قضية انتهاكات حقوق الإنسان، وانتفاضة الشعب الإيراني والإرهاب الديني في المعادلة الإيرانية”.

كما طالبت رجوي المجتمع الدولي بضرورة “سد الشرايين المالية للنظام، التي تموّل بيت خامنئي وقوات الحرس، وهذه هي إرادة الشعب الإيراني وهي ضرورية للسلام والأمن في المنطقة والعالم”.

وفي تغريدة ثانية قالت “يواجه النظام حصارًا سياسياً ودولياً ويواجه الانهيار الاقتصادي. خلال الـ 12 شهرا الماضية، فقدت العملة الرسمية للبلاد أكثر من ثلثي قيمتها”.

واعتبر رجوي أن “دور منظمة مجاهدي خلق الجناح العسكري للمعارضة الإيرانية ضاعف مخاوف نظام الملالي”.