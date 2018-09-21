إيران تعتقل العشرات من العرب الأحواز بسبب شعارات مناهضة للحكومة‎

قالت منظمة حقوقية إيرانية، الجمعة، إن السلطات الأمنية في مدينة “سوسنغرد” التي يطلق عليها العرب الأحوازيين اسم “الخفاجية” الواقعة شمال غرب الأحواز، اعتقلت العشرات من المواطنين بسبب ترديد شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت منظمة “هرانا” بحسب مصادرها أن “المئات من العرب الأحوازيين نظموا مسيرة في مدينة الخفاجية في وقت متأخر من مساء الجمعة بمناسبة اليوم الحادي عشر من محرم وذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، وأطلقوا شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية بسبب تجاهلها للأوضاع الاقتصادية المتردية”.

وأشارت المصادر إلى أن “المسيرة الدينية بمناسبة عاشوراء تحولت لتظاهرة احتجاجية ضد حكومة الرئيس حسن روحاني”، مضيفة أن هوية اثنين من المعتقلين تم التعرف عليها وهما “احمد السويدي، وفائز العفراوي”.

وفقاً للتقرير السنوي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران فإنه خلال العام الماضي، تم اعتقال 6883 مواطناً في إيران لأسباب دينية أو سياسية، ومن بين هؤلاء تم اعتقال 1281 مواطناً في إيران على انفراد لأسباب تتعلق بالأيديولوجيا أو السياسة أو الأمن.

وتعاني المدن العربية بإقليم خوزستان جنوب إيران الغني بالنفط، من الإهمال من قبل النظام والحكومة الإيرانية فضلاً عن المضايقات التي يتعرض لها أبناء تلك المدن بالإضافة إلى حرمان أبنائهم من تعلم اللغة العربية بالمدارس الحكومية وصعوبة الحصول على وظائف.