إلغاء اجتماع لوزيري خارجية الهند وباكستان بعد سقوط قتلى هنود بكشمير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار الجمعة، إن الهند وباكستان ألغتا اجتماعًا لوزيري خارجية البلدين في نيويورك بعد يوم من الإعلان عنه.

وأرجع المتحدث إلغاء الاجتماع إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة الهنود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال المتحدث الهندي: “عمليات القتل الوحشية الأخيرة لرجالنا وتمجيد باكستان للإرهاب يبيّن أن جارتنا لن ترجع عن طريقها”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد كتب إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي يقترح اجتماعًا بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك ليحاولا كسر الجمود في العلاقات.