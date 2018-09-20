“إربانكلوب” أشهر التطبيقات الرقمية الرائدة في الهند يمدد خدماته لتصل إلى دبي

أطلق “إربانكلوب”، أحد أشهر التطبيقات الرقمية الرائدة في الهند، منصة تقنية جديدة كليًّا في دبي، لتقدم مجموعة من الخدمات المنزلية الشاملة للمقيمين في دبي وللزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الرفاهية وتسهيل مستلزمات الحياة اليومية لمستخدميه في دبي.

واستقطب “إربانكلوب” أكثر من 5 ملايين مستخدم منذ تأسيسه عام 2014 في الهند، بفضل شبكته المميزة والتي تضم نخبة من المدربين المختصين والذين تجاوزت أعدادهم حاجز 50 ألف مدرب لتقديم خدمات اللياقة البدنية وبطريقة احترافية في المنزل، فضلًا عن الخدمات المنزلية المختلفة ابتداءً من خدمات صالونات العناية والتجميل المرخصة، وانتهاء بأعمال الصيانة وتصليح الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في المنزل، وأعمال السباكة وغيرها الكثير.

تتسع رقعة خدمات التطبيق لتوفر لعملائها خادمات المنزل والأيدي العاملة وورشات مختصة في أعمال الصيانة، فضلًا عن تأمين ورشات النظافة ونقل الأثاث وحزم الأمتعة وغيرها الكثير من الخدمات والمتطلبات.

يدير التطبيق حاليًّا أكثر من 300 ألف طلب شهريًّا في مختلف الأقاليم الهندية ومنها مدن ذات تعداد سكاني هائل مثل: دلهي، بونيه، ومومباي.

وقد أضحى تطبيق “إربانكلوب” من أكثر المنصات الإلكترونية شعبية ونال ثقة كبيرة لدى كبار الشخصيات وأصحاب الأعمال وبين موردي خدمات الأعمال المنزلية، وبسبب تحقيقه ريادة في مجال الخدمات الإلكترونية أقبل العديد من رجال الأعمال لدعمه ومنهم: راتان نافال تاتا، المستثمر الهندي الشهير، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “تاتا”.

وسوف يضم التطبيق في دبي أكثر من 40 شركة مختصة بالصيانة المنزلية وأعمال التصليح والنقل عبر مختلف أنحاء الإمارة. ولا تقتصر مهمة “إربانكلوب” على توفير الخدمات المنزلية الشاملة في دبي فحسب، بل إنه يضم في بياناته نخبة من الشركات المرخصة والمميزة بسجلاتها وكفاءتها، لتقدم للعملاء خدمات بمعايير عالية بمختلف المجالات.

ويقدّم “إربانكلوب” مبلغ ضمان وقدره 1000 درهم إماراتي لزبائنه في دبي، في خطوة تؤكد التزامه تجاههم وضمانًا لعدم تعرضهم لأضرار قد تلحق بالأثاث أثناء التنظيف، علمًا بأن التطبيق يضم شركات ذات خبرات طويلة؛ ما يؤكد أن نسبة وقوع الخطأ تكاد تكون معدومة.

ويتيح ” إربانكلوب” لعملائه ثلاثة خيارات للدفع فيمكنهم الدفع مسبقاً من خلال برنامج الدفع الآمن عبر الإنترنت أو الدفع نقداً عند إنجاز الخدمة المطلوبة، أو حتى بعد انتهاء الخدمة من خلال خيار ‘ادفع لاحقاً’، كما أن كافة الخدمات تتوافر بأسعار مقبولة، إذ يمكن الحصول على خدمة أعمال التنظيف المنزلي مثلاً ابتداءً من 30 درهمًا في الساعة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وشهد التطبيق منذ إطلاقه في دبي تحميل آلاف المرات، مع توقعات بزيادة هذه النسبة بمقدار 100% شهريًّا. وترغب الشركة في توسيع خدماتها لتضم شبكة هائلة من خبراء التجميل ومدربي اللياقة البدنية وخادمات مرخصات ويتمتعن بسنوات طويلة في مجال التربية والتنظيف والقيام بالأعمال المنزلية.

وبهذه المناسبة صرَّح هاركيرات سينغ سودي، مدير الأعمال التجارية في إربانكلوب بدبي: “شهد التطبيق منذ إطلاقه الأول في الهند نجاحًا منقطع النظير وحظي بشعبية متزايدة وأضحى أحد أهم التطبيقات الإلكترونية التي تقدم مجموعة مميزة من الأعمال المنزلية المختلفة، وبعد سنوات تكللت بالنجاح قرَّرنا توسيع التطبيق ليشمل مناطق أخرى، وها نحن اليوم نحمل خبراتنا وأعمالنا لنقدمها لعملائنا في دبي ولنعزز تجربة الرفاهية التي تتمتع بها دبي في مختلف النواحي”.

وأضاف بالقول: “ليس من المهم أن تدير منصة وشركة ما ولكن العامل الأهم أن تنال ثقة العملاء ورضاهم؛ وللوصول إلى ذلك لا بد أن تتميز عن بقية الشركات، لذا نحرص دائمًا على تقديم خدمات ذات معايير عالمية وبطريقة سهلة ومريحة للغاية وبأسعار مدروسة، وهذا ما يميز “إربانكلوب” عن الشركات الأخرى المنافسة في هذا القطاع”.

يعود تصميم وابتكار تطبيق “إربانكلوب” إلى راغاف تشاندرا وهو من أهم مشاهير الهند في مجال برمجة وابتكار التطبيقات الرقمية وتطوير سبل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يشغل راغاف منصب الرئيس التنفيذي لـ “إربانكلوب” اليوم. تخرَّج تشاندرا في جامعة كاليفورنيا بدرجة هندسة الحاسوب وعمل في المقر الرئيس لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لبضع سنوات قبل اتخاذه القرار بالعودة إلى الهند والبدء بمشروعه الخاص لريادة الأعمال. اعتبرته مجلة فوربس الهند أهم العقول الرائدة تحت عمر الـ30.