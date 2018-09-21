موسكو تتهم واشنطن باستخدام العقوبات لإبعادها عن تجارة السلاح العالمية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على مستوردي الأسلحة الروسية والأشخاص المرتبطين بالجيش الروسي، هو محاولة لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية.

ووصف بيسكوف العقوبات الجديدة بأنها “عمل عدائي”، وفق رويترز.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا، بالمخالفة لقانون عقوبات شاملة يعاقب موسكو على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وهو ما تنفيه روسيا.

وأدرجت الإدارة الأمريكية أيضًا على قائمة سوداء 33 شخصية وكيانًا لارتباطهم بالجيش والمخابرات في روسيا.