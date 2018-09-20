الكرملين: بوتين لن يستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يستقبل قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، الذي وصل موسكو، اليوم الخميس، على رأس وفد عسكري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن بوتين لن يستقبل المسؤول العسكري الذي يحمل نتائج التحقيق الأولي في حادثة إسقاط طائرة “إيل-20” الروسية بسوريا، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، الإثنين الماضي، طائرة روسية من طراز “إيل-20″، مما أدّى إلى مقتل 15 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها.

وحمّلت موسكو مسؤولية إسقاط الطائرة لإسرائيل باعتبار أن مقاتلات الأخيرة تسترت بالطائرة الروسية، ما جعلها عرضة لنيران مضادات النظام السوري.

ورغم اتهام موسكو لتل أبيب بالمسؤولية عن الحادثة، إلا أن بوتين قال في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: إن “إسرائيل ليست مسؤولة عن إسقاط الطائرة، بل سلسلة أخطاء هي التي أدت إلى ذلك”.