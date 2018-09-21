وفاة الرئيس الفيتنامي جرّاء مرض خطير عجز عنه الأطباء

أعُلن في فيتنام، اليوم الجمعة، وفاة رئيس البلاد تران داي كوانج عن عمر ناهز 61 عامًا.

وبحسب التلفزيون الرسمي لفيتنام، فإن كوانج (61 عاما) توفي في المستشفى؛ نتيجة “مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء محلي,ن وعالميون”.

وبصفة رسمية يقود فيتنام الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الشيوعي. ويقول الخبراء إن الرئاسة منصب شرفي إلى حد كبير.

وعُين كوانج في منصبه في أبريل/نيسان 2016 وقبلها عمل وزيرا للأمن العام؛ وهي وزارة ذات صلاحيات واسعة ويتضمن اختصاصها جمع المعلومات المخابراتية والقضاء على التهديدات الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي.