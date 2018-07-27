مصرع ضابطين بالجيش بتحطم طائرة عسكرية في فيتنام

أعلن مسؤولون في فيتنام، الخميس، مصرع اثنين من ضباط الجيش، جراء تحطم طائرة عسكرية شمالي البلاد، بحسب إعلام محلي.

وأشار المسؤولون إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بمحافظة “نغيان” على بعد 300 كيلومتر من العاصمة هانوي، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار بمحافظة “تان هوا” المجاورة، بحسب صحيفة “Talk Viatnam” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن “القتيلين هما، المقدم خوات مانه تري (40 عاما) من هانوي، والعقيد فام جيانغ نام (46 عاما) من مقاطعة تاي بينه”.

وبحسب المصدر نفسه، فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للكشف عن سبب تحطم الطائرة.

وحتى الساعة 21.05 بتوقيت غرينتش، لم تعقب سلطات البلاد على ما ذكرته الصحيفة.