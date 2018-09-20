سفينة إيطالية تعود من مهمة في ليبيا محملة بـ700 كيلو غرام من السجائر المهربة

ضبطت السلطات الإيطالية، كمية كبيرة من السجائر المهربة على متن سفينة حربية إيطالية بعد عودتها من مهمة في ليبيا.

وبلغت كمية السجائر المضبوطة عل متن سفينة “كابريرا”، حوالي 700 كيلو غرام، بحسب موقع “ايني” الإخباري الإيطالي.

وكانت السفينة “كابريرا” عائدة من العاصمة الليبية طرابلس بعد أن أنهت مهمتها المتعلقة بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المياه الإقليمية الليبية.

وكانت السفينة تنقل المهاجرين من قوارب المهربين وتسلمهم إلى حرس السواحل الليبي.

وتدور التحقيقات حاليًا حول الكيفية التي وصلت بها السجائر المهربة إلى السفينة.

وقال قائد السفينة، الملازم أوسكار التيرو، إن “لديه فرضية عن كيفية وصول تلك السجائر إلى السفينة”.