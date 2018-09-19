أنباء عن إصابة مدمر مطار طرابلس في معارك المطار

تناقلت وسائل إعلام ليبية الثلاثاء، أنباء عن إصابة قائد مليشيا الصمود صلاح بادي المعروف بلقب مدمر مطار طرابلس، خلال المعارك التي شهدتها منطقة المطار يوم أمس.

واظهرت صورة يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبها نشطاء لبادي، رجلا مصابا بيده اليسرى ووجهه.

وتداول نشطاء آخرون أنباء عن مقتل بادي متأثرا بالإصابة.

و نفى مصدر من عائلة بادي صحة أصابته، قائلا ان “الصورة من حرب 2014 التي اصيب بها العقيد بادي”.

وقال ابن عم بادي، مراد بادي، على صفحته في فيسبوك ، بوقت مبكر من صباح الأربعاء إن الهدف من إعادة نشر الصورة الآن هو شق الصف.

كما نقلت صحيفة “عين ليبيا” على صفحتها بموقع تويتر عن مصدر في لواء الصمود، لم تسمه، بأن لا صحة لخبر مقتل بادي، دون أن ينفي إصابته.

ويقاتل بادي المصراتي إلى جانب اللواء السابع ضد مليشيات حكومة الوفاق.

وشن بادي صباح الثلاثاء هجوما على ميليشيا قوة الردع المشتركة التي يتزعمها غنيوة الككلي في مشروع الهضبة وطريق المطار جنوبي طرابلس.

وبادي الذي يحمل رتبة عقيد أحد قادة عملية فجر ليبيا في ٢٠١٤ التي سيطرت بها ميليشيات مصراته على طرابلس.