أمريكا: مستعدون “على الفور” لإجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ

المصدر: ا ف ب

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ”الالتزامات المهمة” التي اتخذتها كوريا الشمالية خلال القمة بين الكوريتين التي انعقدت في بيونغ يانغ، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأعرب بومبيو عن استعداد بلاده للدخول “على الفور” في مفاوضات مع كوريا الشمالية، تمهيدًا لنزع السلاح النووي “بحلول كانون الثاني/يناير 2021”.

وجاء في البيان، أنه “وجه هذا الصباح دعوة إلى نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو؛ للالتقاء به الأسبوع المقبل في نيويورك”، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعُقدت قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري منتصف العام الجاري، مهدت لتسوية النزاع في شبه الجزيرة الكورية، على أساس نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.