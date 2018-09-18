الجيش الفرنسي ينفي ضلوعه في اختفاء طائرة روسية فوق سوريا

نفى متحدث باسم الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضلوع بلاده في اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت الليلة الماضية إن إحدى طائراتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية تشن هجمات جوية على أهداف في سوريا. وقالت إن الطائرة كانت تقل 14 شخصًا.

وأضافت، في تصريح سابق، أن الفرقاطة الفرنسية ‘أوفيرن’ أطلقت صواريخ من على متنها خلال الفترة التي هاجمت فيها 4 طائرات إسرائيلية اللاذقية السورية، إلا أن واشنطن قالت إن من أسقط الطائرة القوات السورية التي اعتقدت أنها إسرائيلية.

واختفت الطائرة الروسية، حسب وزارة الدفاع، من على شاشات الرادار، أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط قبالة الساحل السوري، في وقت متأخر من ليل الاثنين في الوقت الذي كانت فيه مدينة اللاذقية السورية، تتعرض لهجوم بصواريخ إسرائيلية.

وذكرت في بيان أن “الاتصال انقطع بطاقم الطائرة إيل-20، بينما كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية’، مشيرةً إلى ان الطائرة اختفت عن شاشات الرادار قرابة الـ11 ليلًا”.