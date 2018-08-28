مسلحة بصواريخ كروز بعيدة المدى.. روسيا تعزز قواتها البحرية قبالة الساحل السوري

أرسلت روسيا عدة فرقاطات إلى البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور، وفق ما أظهره تحليل حديث لحركة الملاحة البحرية، في المنطقة.

ووصفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، اليوم الثلاثاء، هذه الإرسالية بأنها أكبر حشد للبحرية منذ تدخل روسيا في الصراع السوري عام 2015.

وقالت: إن القوة الروسية تضم عشر سفن، معظمها مسلحة بصواريخ كروز من طراز كاليبر بعيد المدى، مشيرة إلى أن المزيد في الطريق وأنه تم إرسال غواصتين أيضًا.

وتأتي التعزيزات في وقت من المعتقد فيه أن الرئيس السوري بشار الأسد، حليف موسكو، يدرس شن هجوم على إدلب، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الشمال.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بحشد قواتها في الشرق الأوسط استعدادًا لتوجيه ضربة محتملة لقوات الحكومة السورية.

وأظهرت صور لرويترز أن الفرقاطتين الأميرال غريغوروفيتش والأميرال إيسن أبحرتا عبر البوسفور صوب البحر المتوسط، يوم السبت الماضي.

وفي اليوم السابق، جرى تصوير الفرقاطة بيتليفي وسفينة الإنزال نيكولاي فيلتشينكوف وهما تبحران عبر المضيق التركي، الذي يربط بين البحرين الأسود والأبيض.

وكانت سفينة الصواريخ فيشني فولوتشيك قد مرت عبر المضيق في وقت سابق من الشهر الجاري.